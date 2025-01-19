Чекає справжній тріумф: до яких знаків зодіаку Фортуна скоро повернеться обличчям

Зорі та астрологи пророкують, що сьогодні, 19 січня, представникам деяких знаків зодіаку потрібно присвятити максимум часу відпочинку на свіжому повітрі — це дуже сприятливо позначиться на їх самопочутті.

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Крім того, ще більш сприятливі новини чекають на людей, які народилися під світлом зірок чотирьох сузір'їв. Скоро перед ними відкриваючи нові перспективи та можливості, пише астрологічний сайт Stylecaster.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Енергія та природна харизма Левів стануть потужним магнітом, що притягає успіх та увагу оточення. Довга праця та зусилля, вкладені в професійну сферу, нарешті принесуть свої плоди. В особистому житті очікуються нові знайомства та зміцнення стосунків.

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Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Успіх буде супроводжувати Терезів. Робота у команді стане поштовхом для нових починань, які дозволять вийти на якісно новий рівень життя. В особистій сфері Терези знайдуть внутрішню рівновагу. Відкритість нових можливостей і здатність зберігати баланс стануть ключем до успіху.

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Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сміливі та амбітні Стрільці будуть прагнути до пізнання нового. У кар'єрі очікуються позитивні зміни. Початок навчання відчинять перед вами безліч дверей. Ваші мрії починають матеріалізуватись, ви вийшли на новий рівень.

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Риби (19 лютого — 20 березня)

У Риб етап натхнення, який принесе ясність у думки та ідеї, які допоможуть реалізувати давні мрії. Риби відчують приплив сил. Інтуїція допоможе прийняти правильні рішення. Гармонія у відносинах із близькими та відчуття перемоги подарують необхідний спокій для нових звершень.

А чого чекати всім знакам зодіаку на тижні 20 — 26 січня, читайте у східному гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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