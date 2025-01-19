«Приписували» чоловікам ВІЛ для зняття з обліку: в Дніпрі в одному з військкоматів викрили лікарів-хабарників

Проходження військовозобов'язаними військово-лікарських комісій (ВЛК), як і робота ТЦК, продовжують викликати масу скандалів в суспільстві. Правоохоронці фіксують порушення у роботі цих установ.

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Так, у Дніпрі поліцейські та працівники прокуратури викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.

Неправдиві дані лікарі вносили до медичних документів та інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб».

Такі маніпуляції давали можливість «хворим» чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.

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«Послуга» коштувала ухилянтам 10 тисяч доларів.

Правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання лікарів, задіяних у схемі, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.

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Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в Україні влада планує провести реформу військово-лікарських комісій, яка б гарантувала об'єктивність та неупередженість при прийнятті висновків про придатність до військової служби.

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