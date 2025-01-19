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Гроші

З цим банком не зекономите: чому деякі споживачі не отримують знижку при своєчасній оплаті комуналки

14:06 19 січня 2025
Термінал Приватбанку, через який можна оплатити послуги, фото з відкритих джерел

Багато пенсіонерів, навіть з «великою» пенсією, намагаються економити на оплаті комунальних послуг, адже змушені берегти кожну копійку.

А оскільки постачальники послуг обіцяють «знижки» при своєчасній оплаті комуналки, то вони у першу чергу намагаються оплатити всі рахунки. Чому це, на жаль, не завжди вдається, пояснили на офіційній facebook-сторінці «Нафтогазу» у соціальній мережі.

До компанії звернулася жінка зі скаргою на те, що вона щомісяця своєчасно оплачує рахунки, але знижок так і не дочекалася. У зверненні жінка звинуватила «Нафтогаз» у неправдивості, а їй відкрили «страшну таємницю», про яку мали попередити раніше: бонус не надається, якщо оплата за газ здійснюється через ПриватБанк.

«На жаль, за умовами нарахування знижки у 1%, при оплаті через банк „Приватбанк“, знижка на тариф не буде застосована», — відповіли у «Нафтогазі».

У газопостачальній компанії наголосили, що знижка надається за умови оплати через платіжні системи: EasyPay, IPay, LiqPay, Portmone, Google Pay, Apple Pay, ГЕРЦ та додаток Монобанку.

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«Також оплатити через платіжну систему EasyPay можна в особистому кабінеті my.gas.ua, а через платіжну систему LiqPay — в чат-боті GASUA», — йдеться у повідомленні.

Тобто, при оплаті через «Приват 24» на знижку можна не розраховувати.

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Як повідомляли «ФАКТИ», Рада ухвалила закон, який може спричинити стрибок цін на комунальні послуги.

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