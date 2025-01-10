Електроенергія і тепло можуть подорожчати вдвічі: Рада ухвалила закон, який може спричинити стрибок цін на комуналку

Залучення інвестицій, зокрема іноземних, залишається одним із пріоритетів української влади. У рамках цієї програми було ухвалено проєкт закону «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період».

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Документ за № 6013 було подано до парламенту ще у вересні 2021 року, а ухвалено лише 9 січня 2024-го 248 голосами «за». Законопроєкт покликаний провести корпоратизацію державних і комунальних підприємств, зокрема, полегшити залучення ними інвестицій.

Однак голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко вважає, що прихід приватного бізнесу в комунальну сферу призведе до зростання цін на комунальні послуги. Так, за його словами, за комунальні послуги українці заборгували близько 200 млрд грн, водночас за світло водоканали винні 9 млрд, а теплокомуненерго за газ 90 млрд грн.

При цьому, за словами експерта, навіть чинні тарифи, за якими споживачі не платять, покривають собівартість електроенергії менш ніж на 70%, а для води цей показник ще нижчий. У результаті, наприклад, у місті з 60 тисячами жителів водоканалу платять на рік до 12 млн грн компенсації різниці тарифів із держбюджету, а після того, як у комунальне підприємство прийде приватний інвестор, ці дотації платити перестануть.

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«Усі водоканали в містах до 100 000 населення — збиткові, щоб вивести їх на прибуток, тариф має зрости до рівня Польщі — від 100 грн і вище за чинних нині 40−60 гривень. Відповідно, для приватних компаній є єдиний шлях, це перекласти витрати на споживачів, тобто підняти тарифи для водоканалів у 2−2,5 раза, і для теплокомуненерго у 2 раза», — підкреслює Олег Попенко.

Раніше експерт уже прогнозував зростання тарифу на електроенергію для населення приблизно в 1,5 раза — до 6,5 грн за кіловат влітку 2025 року. Надалі тариф може зрости ще до 9 гривень протягом 2 років.

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