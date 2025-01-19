Розмір майбутньої пенсії можна збільшити: у Пенсійному фонді пояснили, що для цього потрібно

Цього року в Україні має запрацювати пенсійна реформа. А вже з 1 січня у частини українських пенсіонерів пенсія збільшиться на 2300 грн.

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Але отримувати більшу пенсію можуть всі без винятку пенсіонери, не тільки «чорнобильці». Про це нагадали у головному управлінні Пенсійного фонду України у Кіровоградській області.

Йдеться про призначення пенсії з «відстрочкою», зазначила заступниця начальника головного управління ПФУ у Кіровоградській області Олена Романченко.



Як відомо, пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії. У 2025 році необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком — 32 роки.

Водночас законодавством передбачено заохочувальні норми до призначення пенсії з «відстрочкою» — збільшення основного розміру пенсії.

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Зокрема, пенсія збільшується:

- на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

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- на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Тож, якщо людина відтермінує свій вихід на пенсію на один рік, то отримає підвищення основного розміру пенсії на 6% (12×0,5%), за два роки більш пізнього виходу на пенсію — на 12% (24×0,5%).

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У разі «відстрочки» виходу на пенсію на строк понад 60 місяців, наприклад, за 70 місяців більш пізнішого виходу на пенсію основний розмір пенсії буде збільшено на 52,5% (70×0,75%).

Підвищення розміру пенсії здійснюється тільки за повний місяць страхового стажу.

Також фахівець нагадала, що пенсія за віком з «відстрочкою» призначається за зверненнями пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулось не пізніше трьох місяців з такого дня.

Нагадаємо, раніше юрист, експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін пояснив, якою буде вартість балу для пенсіонерів після введення бальної системи для нарахування пенсій.

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