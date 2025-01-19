«Присвячую коханій дружині цю прекрасну пісню»: Галкін і Пугачова розчулили публіку

Гуморист Максим Галкін та співачка Алла Пугачова, як відомо, вперше зустрілися на музичному фестивалі «Слов'янський базар». Тоді Примадонна ще була одружена з Філіпом Кіркоровим, а Максим збирався освідчитись Анастасії Чорнобровиній.



Як це відбувалося, розповіли в одній із груп шанувальників в соціальній мережі.



Учасники групи, які були того року у Вітебську, згадують, що тоді Максим Галкін вперше представив свій сольний концерт.

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А серед журі була талановита Примадонна. Спочатку у Галкіна виникли не почуття, а цікавість. Пізніше це переросло у справжні почуття та емоції.

«Я як тоді був фанатом її творчості, так і зараз», — згадував Галкін.

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Через кілька років, коли Алла та Максим стали чоловіком та дружиною, вони виступали на фестивалі вже разом. І саме тоді Галкін заявив, що присвячує цю прекрасну пісню коханій дружині, чим викликав розчулення у публіки.

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«Тільки подивіться і послухайте: дружина і досі кохана, і це не може не тішити», «Не треба заздрити, а треба брати приклад із дружної родини», «Максим дуже трепетна людина. Він гарно виявляв свої почуття як до Алли, і дітей. Справжній сім'янин», «Щастя вам сімейного і скільки б не було — все ваше», «Довгих років щастя», «Ця гарна жінка, звичайно, може бути коханою своїм чоловіком. Хто б ще сумнівався», «Щастя вам», — зазначили користувачі мережі у коментарях, коли Максим опублікував відео з концерту.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, чим тоді ще музикант-початківець Ігор Ніколаєв зміг привернути увагу відомої співачки Алли Пугачової.

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