Не тільки добре грав на клавішних: колишній чоловік Алли Пугачової розповів, чим привернув до себе її увагу Ігор Ніколаєв

Сьогодні, 17 січня, день народження відзначає не тільки співачка Оля Полякова, але й композитор Ігор Ніколаєв.



З цієї нагоди екс-чоловік та директор Алли Пугачової Євген Болдін розповів одному з російських ресурсів, як молодому (на ті часи) музиканту вдалося привернути до себе увагу вже відомої виконавиці.

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За його словами, Алла Пугачова була настільки вражена грою Ігоря Ніколаєва на клавішних, що навіть запросила його в ансамбль «Рецитал», з яким довго співпрацювала. За словами Болдіна, Миколаїв був молодим, привабливим та обдарованим музикантом.

«Ми змінювали кількох музикантів у „Рециталі“ і він прийшов до ДК МАІ, де ми прослуховували нових інструменталістів. Він був серед них саме як клавішник. Аллі дуже подобалося, як він грає, музикант він добрий», — сказав Болдін.

Він також додав, що Ніколаєв, «молодий, симпатичний і талановитий хлопець», швидко завоював симпатію Пугачової, яка згодом переросла в дружбу. Через два роки Ніколаєв продемонстрував свої здібності як композитор, запропонувавши Аллі Пугачовій свої пісні. 1983 року Пугачова вперше виконала хіт Миколаєва «Айсберг», після чого почала виконувати й інші його композиції.

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Сам Ігор незмінно тепло відгукувався про Аллу Борисівну. А вона не соромилася навіть відпускати коментарі на тему особистого життя молодшого колеги.

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«У неї до Ігоря особливе ставлення, вона називає його синочком. А тут він втратив голову, притягнув із Києва якусь молодуху. Вона як справжня мама захищала його», — згадувала зрадниця Наташа Корольова поведінку Примадонни в студії шоу «Привіт, Андрію!».

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Тож Пугачова у минулому грала величезну роль життя зоряного іменинника. Сам Ніколаєв якось згадував, що у нього з Аллою та іншими артистами (Олександр Кальянов та Володимир Кузьмін) утворився закритий клуб. Вони любили зриватися з місця та десь весело проводити час разом.

«Ми називали це «поїхати до Африки». Кожен із нас по черзі знаходив певні місця — це могли бути будинки відпочинку та пансіонати, які закривалися на зиму. Ми домовлялися з керівництвом, і нам спеціально відкривали банкетний зал, куди ми привозили апаратуру. Приїжджаєш до якогось засніженого пансіонату, де ні душі. А всередині — галявина накрита, апаратура підключена. Сіли, випили, закусили, пограли, поспівали. А потім поїхали кудись кататися. Це такий кайф! І всі дуже чекали, коли буде наступна «Африка». До речі, спільний альбом Пугачової та Кузьміна «Дві зірки» — це дітище «Африки», — згадував Ніколаєв.

А бувало, що композитор усамітнювався з однією лише Примадонною. Вони могли посеред ночі зірватися на орендовану квартиру. Часто на цих посиденьках вони складали хіти.

«Ми могли з Аллою о 2−3 годині ночі зловити на Тверській вантажівку і вирушити в орендовану квартиру на Алтуфьевском шосе, яку ми винаймали з першою дружиною», — зізнавався Ігор Ніколаєв.

Нагадаємо, що через кілька років на естраді може з'явитися ще одна Алла Пугачова, адже чотирьохрічна онука Примадони теж почала займатися вокалом, і, за словами батьків, робить неабиякі успіхи.

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