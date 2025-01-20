Небезпека для європейської демократії: Шольц про Ілона Маска

Дружба технологічного мільярдера Ілона Маска з ультраправими «ставить під загрозу» демократію в Європі. Так вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого американець назвав нещодавно «дурнем» і заявив, що той «програє» федеральні вибори в Німеччині. Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон також звинуватив Маска у втручанні в європейську політику і підтримці того, що він назвав «реакційним рухом».

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«Маск підтримує ультраправих всюди в Європі — у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах — і це є абсолютно неприйнятним, — сказав Шольц на пресконференції у Берліні, цитує канцлера Politico. - Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це повинно бути піддано критиці».

Маск перейшов на бік правих діячів та ідей по всьому світу, в тому числі підтримав ультраправу «Альтернативу для Німеччини» на майбутніх дострокових федеральних виборах, які відбудуться 23 лютого в країні. Він також є одним з найактивніших прихильників Дональда Трампа, завдяки чому увійшов до найближчого оточення новообраного президента США, а також підтримав британську праворадикальну партію Reform UK, і є припущення, що незабаром він може почати фінансувати її.

Олаф Шольц додав, що він не проти того, щоб Ілон Маск вільно висловлював свої думки.

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«Але його перехід на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, є неприйнятним», — сказав канцлер.

Раніше аналітик висловлював думки про те, як можуть вплинути на Україну заяви Трампа і Маска про територіальні претензії.

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