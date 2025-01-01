Може заглянути до Трампа на вечерю: Ілон Маск оселився неподалік новообраного президента

Ілон Маск дуже важлива фігура біля новообраного президента Дональда Трампа. Він є найважливішим його фінансовим донором, найвпливовішим промоутером у соціальних мережах і ключовим радником з питань політики та персоналу. Більшу частину часу з дня виборів він також був орендарем Трампа.

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Маск використовує один з котеджів, що здаються в оренду паном Трампом в Мар-а-Лаго. Це колишній будинок Марджорі Меррівезер Пост у Флориді, який Трамп перетворив на клуб і готель у 1990-х роках. Котедж, в якому Маск зупинився, знаходиться неподалік від головного будинку, що забезпечує бізнесмену легкий доступ до Трампа. Він може заглядати на вечерю до новообраного президента, повідомила газета The New York Times.

Ілон Маск, який витратив понад чверть мільярда доларів в останні місяці виборів, щоб допомогти Трампу, відвідував наради персоналу в чайному домі «Мар-а-Лаго», брав участь у телефонних розмовах з іноземними лідерами, в тому числі з Зеленським, та проводив з ним час в його офісі. Співробітники Маска з його різних бізнесів також були залучені до роботи, перевіряючи потенційних кандидатів на вищі адміністративні посади під час співбесід у штабі Трампа у Вест-Палм-Біч.

Ілон Маск — не єдиний з найближчого оточення новообраного президента, хто оселився у власності Трампа. Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс неодноразово зупинявся в одному з котеджів у Мар-а-Лаго. А інші, як кажуть, користувалися котеджами з дня виборів. Але мало хто був настільки всюдисущим, як Ілон Маск.

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Він переїхав до котеджу приблизно в день виборів і спостерігав за результатами голосування в Мар-а-Лаго разом з Трампом. Мільярдер покинув маєток на Різдво і, як очікується, повернеться найближчими днями.

У клубі знають, що Маск часто звертається з проханнями, наприклад, про їжу в неробочий час. Під час перебування в Мар-а-Лаго його супроводжували двоє його дітей (у Ілона Маска їх щонайменше 11) та їхні няні.

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