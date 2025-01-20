Коли росія вторглася в Україну, президент Джо Байден визначив три цілі відповіді США. Перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий дім використав для опису своєї місії в той час — підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно» — була навмисно розмитою. Вона також викликала питання: скільки часу знадобиться для чого?

ВІДЕО ДНЯ

«Ми свідомо не говорили про територіальні параметри», - каже Ерік Грін, який на той час працював у Раді національної безпеки Байдена і курував політику щодо росії.

Іншими словами, йдеться у статті, США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані росією землі, і, звичайно ж, величезні території на сході України і Крим захоплені під час її першого вторгнення в 2014 році. Грін каже, що причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі це зробити, навіть за потужної допомоги Заходу.

«Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом», — каже Грін.

РЕКЛАМА

Це була одна з трьох цілей, які поставив Байден, пише Time.

Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними, і наполягав на уникненні прямого конфлікту між росією і НАТО. Озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке, безумовно, сформує його спадщину як державного діяча, Байден досягнув цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким з його найближчих союзників і радників.

РЕКЛАМА

«На жаль, це той тип успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього, — каже Грін в інтерв'ю Time. — Тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того, куди вона врешті-решт дістанеться».

Раніше повідомлялося, що у Європі ідея переговорів з путіним «території в обмін на мир» вже не викликає обурення.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас у Facebook