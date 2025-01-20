«Він робить те, про що говорить»: як оцінюють у Німеччині Трампа та його можливості

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц з партії Християнсько-демократичний союз, який висловися за постачання Україні крилатих ракет Taurus, позитивно оцінює адміністрацію Дональда Трампа. Новий президент США, вважає він, зрозумілий та передбачуваний. На думку Мерца, він також може сприяти швидшим змінам у Європі, пише welt.de.

ВІДЕО ДНЯ

Кандидат на посаду канцлера додав: «Він робить те, про що говорить. У цьому відношенні, я гадаю, ми можемо підготуватися до набагато більшої ясності найближчими тижнями й місяцями».

Тим часом, на його думку, Трамп прискорює процес в Європі, який все одно мав би розпочатися.

«Це також можливість для нас зробити правильні речі, — сказав Мерц, — Наприклад, з метою посилення оборонної готовності Європи. Це означає не лише більше грошей на оборону, але й набагато ефективніше використання ресурсів».

РЕКЛАМА

Лідер ХДС також недвозначно натякнув на американські технологічні компанії та їхню критику європейського регулювання.

«Застосовується принцип, що ті, хто хоче працювати в Європі, повинні дотримуватися європейського законодавства — незалежно від того, яку владу вони можуть мати у світі. І я раджу всім нам дуже впевнено відстоювати наші європейські цінності», — підсумував Мерц.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку Фрідріха Мерца, німецький уряд показав «повний провал» у питаннях європейської політики.

РЕКЛАМА

65

Читайте нас у Facebook