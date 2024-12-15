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Переговори по Україні без Шольца: Мерц назвав канцлера «повним невдахою»

13:20 16 грудня 2024
Шольц та Мерц

На думку претендента на посаду канцлера ФРН, лідера ХДС Фрідріха Мерца, німецький уряд показав «повний провал» у питаннях європейської політики. На його думку, канцлер Олаф Шольц невдаха і політично ізольований в ЄС, пише видання N-tv.

«На жаль, доводиться констатувати: більшість європейських глав держав і урядів просто більше не зацікавлені у зустрічах з німецьким канцлером, який або годинами сидить мовчки, або пояснює у лекційній манері», — написав Мерц про Шольца у своєму інформаційному бюлетені приблизно за два місяці до виборів до Бундестагу.

Він згадав нещодавній візит президента Франції Еммануеля Макрона до Польщі, де два союзники по НАТО обговорювали політику щодо України.

«Знову не там німецький канцлер», — зазначає Мерц.

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Додамо, що Олаф Шольц запропонував парламенту провести 16 грудня голосування за довіру уряду. Це відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому. Шольц вже заявив, що якщо наступний уряд очолить Фрідріх Мерц, то він не стане віцеканцлером.

Раніше Мерц назвав умови, за яких Україна може отримати ракети Taurus.

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