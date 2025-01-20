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Клуб споживачів

З лютого частина українців платитиме за електрику за новим тарифом: хто та як

15:39 20 січня 2025
Кабмін змінив схему оплати у будинках з електроопаленням. Фото Pixabay

Нещодавно Міненерго, реагуючи на заяви експертів щодо ймовірного росту тарифів на елекетроенергію влітку до 6,5 гривень, заявляло, що наразі питання перегляду тарифів для населення в порядку денному нема.

А гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко поділився гарною новиною, яка стосується домогосподарств, в чиїх домівках встановлено електроопалення. Річ в тому, що Кабмін доопрацював тариф на електроенергію для цієї категорії споживачів.

Отже, якщо домогосподарство споживає:

  • до 2 тисячі кВт-год включно, то платня розраховується за тарифом 2,64 грн/кВт;
  • понад 2 тис. кВт-год, то лише обсяг, який перевищує цю позначку, буде розраховуватися за тарифом 4,32 грн/кВт.

«Раніше, нагадаю, якщо у вас накручувало більш як 2 тис. кВт-год, то ви за весь обсяг платили по 4,32 грн. Наприклад, у вас за місяць 2500 кВт-год, то розрахунок буде такий: 2000*2,64+500*4,32 = 7 440 грн», — зазначив Сергій Коваленко та додав, що новий тариф почне діяти з 1 лютого.

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Отже, платіжки за січень міститимуть розрахунки ще за старим механізмом.

Нові підходи діятимуть до кінця опалювального сезону — до 30 квітня.

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Нагадаємо, що нещодавно Кабмін змінив підхід до нарахування пільг на оплату комуналки. Так, віднині пільги на ЖКГ для всіх отримувачів надаватимуться за єдиним підходом — з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Виняток — для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Фото Pixabay

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