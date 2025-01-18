Кабмін змінив правила нарахування пільг на оплату комуналки: що важливо знати

В Україні, де багато домогосподарств отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, зміняться правила нарахування таких пільг. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

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«Зокрема, протягом 2025 року пільги на ЖКП для всіх отримувачів надаватимуться за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Така норма передбачена в Законі „Про державний бюджет на 2025 рік“», — йдеться у повідомленні.

До цього деяким домогосподарствам такі пільги надавались без врахування доходу сім'ї.

«При цьому, якщо родина звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 р., її право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім’ї також визначатиметься з 1 січня 2025 р. Але якщо родина отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 р. включно, зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025 рр», — повідомили в Мінсоцполітики.

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Там також зазначили, що норма про єдиний підхід врахування доходу родини не стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг не змінюються.

Як писали «ФАКТИ», внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

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