Чи буде різке підвищення тарифів на електрику у 2025 році: що прогнозують у Раді

Останнім часом з боку профільних експертів почастішали заяви щодо зростання тарифів на електроенергію, що може відбутися вже з літа цього року. Про це, зокрема, неодноразово заявляв голова «Союзу споживачів комунпослуг України» Олег Попенко. За його прогнозами, на першому етапі ціну за кіловат на годину можуть підняти до 6,7 грн, а за пару років — до 9 грн.

ВІДЕО ДНЯ

Своєю чергою Міненерго інформацію про плани з перегляду тарифів спростовувало: «Наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення не існує. Це питання взагалі не стоїть на порядку денному».

Про те, що наразі в Україні немає передумов для підвищення тарифів на електроенергію казав і член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

«Зараз ринкова ціна на електроенергію сягає 7−8 грн за кіловат, і державні енергокомпанії частково недоотримують прибуток, але вони продають електроенергію на ринку для приватних і державних компаній, тож цих грошей вистачає, щоб покрити собівартість та отримати прибуток», — сказав він та додав, що з 1 січня 2025 року уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електроенергію за пільговим тарифом.

РЕКЛАМА

Йдеться, зокрема, про співвласників великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням. Мешканці таких будинків мають змогу сплачувати за електроенергію 2 грн 64 коп. за кіловат до кінця квітня поточного року.

В ефірі каналу «Рада» він заявляв, що наразі грошей, які отримують держкомпанії від чинного тарифу, вистачає, аби не лише покрити собівартість, але й отримати «незначний прибуток»: «Після підняття тарифу до 4,32 грн/кВт наші дві державні енергокомпанії — „Енергоатом“ та Укргідроенерго — мають досить непогані фінансові показники».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Втім, на побутових споживачах це не позначилося — ціна для клієнтів «Нафтогазу» залишатиметься незмінною — по 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

228

Читайте нас у Facebook