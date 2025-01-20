Що означає сонливість після кави: причини, чому ви не відчуваєте приливу енергії від напою

Багато хто з нас сприймає каву, яка може значно подорожчати, як природний стимулятор для тіла та мозку. Це все завдяки кофеїну, який у невеликих кількостях сприяє приливу енергії. Однак іноді після вживання напою ми відчуваємо протилежний ефект. Що може означати сонливість після кави, розповіло видання medonet.pl.

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Більшість людей починають свій день з чашки гарячої ароматної кави. Хтось тягнеться до напою заради задоволення, а хтось хоче отримати заряд енергії, необхідний для продуктивної та творчої діяльності. Цей напій також містить вітаміни групи B і мінерали — калій і магній. Деякі звіти також показують, що кава знижує ризик розвитку депресії та допомагає в її лікуванні. Крім позитивного впливу на організм, ароматний напій з кофеїном також може викликати сонливість. Що робити, якщо вживання кави змушує вас почуватися млявим і втомленим? Це ознака того, що міцності напою вам уже недостатньо і час взяти міцнішу каву? Це явище є загальною проблемою, яку вивчають фахівці та вчені.

Сонливість і втома також можуть бути симптомами дефіциту вітаміну D. Інгредієнт, що міститься в каві, який стимулює організм, — кофеїн, психоактивний стимулятор. Після вживання улюбленого напою центральна нервова система стимулюється та зв’язується з аденозином, органічною хімічною сполукою з групи нуклеозидів, яка впливає на регуляцію циклу неспання та сну.

Кава тимчасово пригнічує функції аденозину, тому після її вживання ви відчуваєте заряд енергії. Однак це відчуття може швидко минути. Багато хто з людей скаржаться, що після кави вони борються з неконтрольованою сонливістю та втомою.

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Відчуття втоми викликається дією аденозину, сполуки, відповідальної за інформування організму як про фізичне, так і про розумове виснаження. Вживаючи каву, ми споживаємо кофеїн, який пригнічує роботу аденозину. Однак це не означає, що з’єднання припиняє вироблятися. Коли рівень кофеїну знижується, посилюється дія аденозину, який безпосередньо знижує нервову активність у мозку. В результаті виникає відчуття втоми й сонливості. У цей момент любителі кави вирішують випити ще чашку, з чого починається замкнуте коло.

Також важлива дія кортизолу, який відповідає за підвищення уваги. Цей гормон природним чином виробляється організмом у стресових ситуаціях. Його рівень підвищується при вживанні кави. З часом його присутність може сприяти втомі та сонливості.

Ще одна причина, чому кава викликає у нас сонливість, — цукор. При додаванні в напій або в солодких десертах з кавою він сприяє зниженню енергії. Причина проста — цукор переробляється набагато швидше, ніж кофеїн. Коли ми споживаємо його, ми почуваємося млявими.

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Щоб отримати бажаний ефект від кофеїну, варто навчитися дозувати його кількість. Якщо ви любите каву, але відчуваєте млявість після її вживання, вам не потрібно відмовлятися від неї. Добова доза цього напою не повинна перевищувати 300 мг. Це означає, що безпечна кількість кави, рекомендована експертами, становить лише 2 чашки на день. Тоді ви можете спостерігати позитивні ефекти кофеїну, такі як покращення настрою та концентрації.

Раніше фахівці розповідали про те, що вживання кави щодня шкідливе для шкіри. Щоб шкіра сяяла та мала здоровий вигляд, її необхідно правильно зволожувати. Тому найкраще випивати склянку води після кожної чашки кави.

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