Кава з маслом для схуднення: таке поєднання може здатися дивним, але це працює

Кава стимулює, додає енергії та прискорює травлення, тим самим допомагаючи схуднути. Також впливає на стан шкіри й омолоджує її. Можна використовувати різні добавки, але до чого тут вершкове масло? Це оригінальне поєднання кави та масла є одним із багатьох дієтичних трендів. Каву з маслом також називають куленепробивною. Цей напій популяризував американський блогер з палеодієти Девід Аспрей. Ця ідея народилася в його голові, коли він пив чай ​​з маслом з молока яка під час візиту до Тибету. Тож він замінив чай ​​кавою, а масло з молока яка — маслом з коров’ячого молока. Блогер рекомендує використовувати такий напій як заміну вуглеводного сніданку в палеодієті, яка містить дуже малу кількість вуглеводів, пише видання I.pl.

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Як ми знаємо, кава сама по собі корисна. Вершкове масло також має багато корисних властивостей, хоча воно також може мати негативний вплив на кровоносну систему через підвищення рівня холестерину в крові. Також слід звернути увагу на якість вершкового масла, яке ми використовуємо для приготування куленепробивної кави, адже воно повинно містити не менше 82% жиру і виготовлятися з вершків без зайвих добавок. Це масло збагачує наш напій вітамінами A, D і E.

Завдяки додаванню вершкового масла, яке є жиром, ефект кави посилюється. Таким чином, він покращує роботу мозку, сильніше його стимулює, покращує концентрацію та покращує пам’ять. Додавання жиру робить напій ситним, тому його можна використовувати як заміну їжі або як закуску. Завдяки цьому ми довше відчуваємо ситість і не маємо бажання перекушувати, наприклад, солодощами, що полегшує нам підтримку правильної маси тіла і навіть скиданню непотрібних кілограмів.

Однак слід пам’ятати, що не можна додавати в куленепробивну каву будь-які інші інгредієнти, особливо цукор, мед або інші типи підсолоджувачів і молока. Вони можуть збільшити його калорійність, через що напій втратить свої властивості для схуднення. Щоб урізноманітнити смак кави, можна додати такі спеції, як кориця (в безпечній дозі), чилі або кардамон.

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Також не бажано пити каву з маслом замість сніданку, оскільки кава, випита натщесерце, подразнює шлунок, посилюючи секрецію соляної кислоти. Щоб приготувати куленепробивну каву, просто приготуйте свій улюблений напій (це може бути традиційно зварена кава, кава еспресо або розчинна кава) і розчиніть в ньому чайну ложку вершкового масла.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які спеції треба додати у каву, щоб зробити її ще кориснішою.

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Водночас пам'ятайте, що надмірне вживання кави може мати несподівані побічні ефекти — наприклад, більшує у жінок ризик переломів.

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