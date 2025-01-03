Поменше кави: із цими секретами ваша шкіра буде доглянутою, наче ви тільки з салону

Шкіра, як зовнішній захисний шар тіла, піддається постійному впливу різних факторів, особливо взимку. Ці фактори можуть подразнювати шкіру та погіршувати її стан. Крім того, вона природним чином втрачає життєву силу з віком, стає менш пружною та еластичною, з’являються перші зморшки. Це наслідки неминучого старіння шкіри. Але можна відтермінувати цей процес, пише сайт lekarzebezkolejki.

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Старіння шкіри — неминучий процес. Однак за допомогою відповідних звичок і догляду ви зможете якомога довше зберегти свою шкіру молодою. Старіння шкіри викликано такими факторами, як стрес, куріння, неправильне харчування, менопауза та діабет. Крім того, в результаті процесу старіння шкіри може бути порушена її функція як захисного бар’єру, що парадоксальним чином ще більше прискорює процес старіння та впливає на зволоження епідермісу.

Одним з основних симптомів старіння шкіри є зморшки. Ризик їх виникнення можна зменшити, серед іншого: вітамінами С, А або потрібною кількістю калію.

Зволоження є одним із найважливіших аспектів підтримки краси та здоров'я шкіри. Ступінь зволоження шкіри залежить як від здатності води проникати через неї, так і від її здатності зв'язувати воду. Відповідний рівень гідратації також важливий для підтримки хорошого стану водно-ліпідної оболонки, розташованої на поверхні рогового шару, що піддається прямому контакту з факторами зовнішнього середовища. Для зволоження шкіри варто вибирати косметику, що містить NMF, природний зволожуючий фактор.

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Регулярне відлущування епідермісу допомагає захистити шкіру від надмірного зроговіння і регулює роботу сальних залоз. Крім того, використання відлущуючих речовин знижує ризик появи вугрових уражень на шкірі та сприяє зменшенню зміни її кольору. Пілінг можна проводити за допомогою скрабів або кислот — в косметологічному кабінеті. Для відлущування найчастіше використовуються молочна, мигдальна або гліколева кислоти.

Грамотно складена дієта, насичена антиоксидантами, дозволяє підтримувати гарний стан шкіри довгі роки. Має бути правильне співвідношення вуглеводів, білків, жирів, вітамінів і мінералів.

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Слід також забезпечити належний рівень гідратації організму — надмірна втрата води є однією з основних причин прискореного старіння шкіри. Щоденне вживання кави не корисно для шкіри. Щоб шкіра була сяючою і завжди виглядала здоровою, її необхідно правильно зволожувати. Тому найкраще випивати склянку води після кожної чашки кави.

Відсутність належного догляду за шкірою та використання косметики, яка не відповідає її потребам, може викликати подразнення шкіри. І крем для обличчя, і засоби для очищення шкіри повинні вирішувати проблеми шкіри. Однак іноді буває так, що за допомогою раціону важко отримати всі необхідні поживні речовини. До найкорисніших для шкіри вітамінів відносяться вітамін А і цинк 7.

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Нагадаємо, від яких засобів догляду за шкірою обличчя краще відмовитись і чому.

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