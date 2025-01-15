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Гроші

Подорожчають не тільки кава та молоко: що буде з цінами на продукти у 2025 році

19:15 15 січня 2025
Кава з молоком

Минулий рік не захотів «розставатися» з українцями по-хорошому, і приніс «під ялинку» здорожчання цілої низки продуктів — від цитрусових до часнику.

Не стала винятком і кава, додає Bizagro.

Арабіка подорожчала на 85%, робуста — на 90%.

Чашка еспресо в українських кафе тепер коштує в середньому 31 грн., у Києві — 36 грн, найдорожче — в Одесі (40 грн).

Головний винуватець — посуха у Бразилії, де скоротився врожай. Це породило нові тренди: популярність дріп-кави через економію та зростання попиту на зернову каву як довгострокове рішення.

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Зазначимо, що дріп кава — це дозована натуральна кава в пакетах з паперу, яку можна заварювати будь-де, маючи чашку та гарячу воду.

Що буде з ціною: через кліматичні зміни та низький врожай у Бразилії ціни продовжуватимуть зростати у першому кварталі 2025 року.

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Також подорожчали під кінець минулого року сир (на 43%) та масло (на 42%). Причина — різке зростання цін на сире молоко (+45%).

Крім того, пішли вгору ціни на яйця (+32%). І це спричинило скорочення споживання на 10−15%.

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Що буде з цінами

Молочні продукти: ціни продовжать зростати в межах інфляції. Глобальний дефіцит молока до 2030 року може підштовхнути ціни ще вище.

Масло: очікується стабілізація цін.

Яйця: спостерігається поступове зниження цін на нефасовану (-25%) та фасовану продукцію (-20%).

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, коли в Україні почнуть дешевшати овочі.

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