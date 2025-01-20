Частині українців компенсують витрати на харчування: кого це стосується

В Україні, де нещодавно змінили правила нарахування пільг на оплату «комуналки», Міністерство соціальної політики планує нові фінансові компенсації для деяких українців, пише На пенсії.

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Так, нові виплати мають компенсувати витрати на харчування. Вони призначені для осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та залежатимуть від категорії постраждалих та області проживання.

Перша категорія:

Ця категорія охоплює осіб, які найбільше постраждали від наслідків аварії. Розмір виплат залежно від області становитиме:

• Київська область — 529 грн;

• місто Київ — 589 грн;

• Харківська область — 509 грн;

• Житомирська область — 509 грн;

• Донецька область — 513 грн;

• інші області — від 466 до 509 грн.

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Друга категорія:

До цієї категорії належать особи, які мають статус постраждалих, але меншою мірою. Виплати в цьому випадку коливатимуться:

• Київська область — 264,5 грн;

• місто Київ — 294,5 грн;

• Харківська область — 254,5 грн;

• Житомирська область — 254,5 грн;

• інші області — від 233 до 254,5 грн.

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