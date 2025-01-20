Парад планет 21 січня перевірить на міцність ці чотири знаки зодіаку

У вівторок, 21 січня, українці зможуть спостерігати так званий «парад планет» — шість планет (Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн) розташуються по один бік від Сонця на своїх орбітах. Для спостереження за Ураном і Нептуном знадобиться бінокль, а решту планет буде видно неозброєним оком.

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Астрономи рекомендують спостерігати за явищем подалі від міських вогнів, де немає світлового забруднення. Найкраще місце — передмістя чи відкрита місцевість із гарним оглядом горизонту.

На думку астрологів, для деяких знаків Зодіаку це стане не просто астрономічним феноменом, а випробуванням на міцність. Цим людям під час «параду планет» може бути особливо важко, інформує Ukr.Media.

Козеріг

Козероги можуть зіткнутися з труднощами в кар'єрі. Їм буде складно домовитися з колегами або керівництвом. Також є ризик перевтомитися.

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Рак

У Раків «парад планет» сколихне старі образи та змусить згадувати те, що давно пора відпустити. Також складнощі можуть з'явитися у стосунках з родиною та на роботі.

Терези

Терези можуть зіткнутися з непередбачуваними проблемами у стосунках, роботі або навіть здоров'ї. Їм буде здаватися, що їм не вистачає часу та сил.

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Скорпіон

У Скорпіонів почуття загостряться і вони будуть бачити приховані мотиви в кожному слові та жесті оточуючих. Це може призвести до конфліктів та непорозумінь.

Астрологи радять пам’ятати, що всі труднощі тимчасові. В цей час варто триматися за прості речі — за прогулянки, улюблені хобі та підтримку друзів.

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Раніше «ФАКТИ» писали, для якого знаку Зодіаку 2025 рік стане справжнім випробуванням, а також про те, до яких знаків Зодіаку Фортуна скоро повернеться обличчям.

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