На інавгураційному молебні помітили Юлію Тимошенко (фото)

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп разом із дружиною відкрив інавгураційні заходи. Зокрема, вони відвідали церкву Святого Іоанна у Вашингтоні. Участь у службі у цьому храмі стала традицією для глав держави у перший день офіційної роботи нових адміністрацій. У церкві разом із Трампом було близько ста людей. На цьому інавгураційному молебні було помічено і лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, пише «Телеграф». Не виключається переговорний процес Тимошенко із членами найближчої команди Трампа.

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Як повідомляють ЗМІ, до церкви Дональд Трамп увійшов під звуки органу. Служба тривала близько 25 хвилин. Серед присутніх були фактично всі члени майбутнього кабінету Трампа, включаючи сенатора Марка Рубіо, який очолюватиме Державний департамент США. Також там були мільярдер Ілон Маск, прем'єр Італії Джорджа Мелоні, генеральний директор соціальної мережі TikTok Шоу Зі Чу та інші високопоставлені гості.

Юлія Тимошенко у Вашингтоні

Як відомо, 18 січня, у суботу, у США стартували інавгураційні заходи, які триватимуть чотири дні. Цього року через очікувані екстремально низькі температури і рвучкий вітер у Вашингтоні основні заходи інавгурації були перенесені в ротонду Капітолію США. Таке рішення ухвалив Дональд Трамп, посилаючись на прецедент 1985 року, коли Рональд Рейган провів свою інавгурацію у приміщенні через схожі погодні умови.

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