Крабові котлети та стейк із яловичини: чим Трамп «закусуватиме» свою інавгурацію (пряма трансляція церемонії)

У Вашингтоні розпочалася інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

ВІДЕО ДНЯ

День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів. Через морози у Вашингтоні Трамп розпорядився провести присягу в приміщенні — у ротонді Капітолію. Востаннє присягу там складав Рональд Рейган у 1985 році, коли температура вдень опустилася до 14 градусів морозу.

На церемонії будуть присутні чинні президент Джо Байден та віце-президентка Камала Гарріс, яка програла Трампу президентські вибори. Також будуть колишні президенти Барак Обама та Джордж Буш-молодший з дружиною. Також церемонію відвідають мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг. Ще там буде Шоу Зі Чу, генеральний директор платформи TikTok, яку можуть заблокувати у США.

РЕКЛАМА

Як повідомляють американські ЗМІ, меню інавгураційного обіду Трампа, який відбудеться після його приведення до присяги, включатиме крабові котлети, стейк із яловичини та яблучний десерт. До кожної страви будуть запропоновані вина з різних регіонів США: Chardonnay з Вірджинії, Cabernet Sauvignon з Каліфорнії та ігристе з Нью-Мексико.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше Дональд Трамп розповів, що він думає щодо можливості вступ України до НАТО.

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook