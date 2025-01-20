Крабові котлети та стейк із яловичини: чим Трамп «закусуватиме» свою інавгурацію (пряма трансляція церемонії)
У Вашингтоні розпочалася інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів. Через морози у Вашингтоні Трамп розпорядився провести присягу в приміщенні — у ротонді Капітолію. Востаннє присягу там складав Рональд Рейган у 1985 році, коли температура вдень опустилася до 14 градусів морозу.
На церемонії будуть присутні чинні президент Джо Байден та віце-президентка Камала Гарріс, яка програла Трампу президентські вибори. Також будуть колишні президенти Барак Обама та Джордж Буш-молодший з дружиною. Також церемонію відвідають мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг. Ще там буде Шоу Зі Чу, генеральний директор платформи TikTok, яку можуть заблокувати у США.
Як повідомляють американські ЗМІ, меню інавгураційного обіду Трампа, який відбудеться після його приведення до присяги, включатиме крабові котлети, стейк із яловичини та яблучний десерт. До кожної страви будуть запропоновані вина з різних регіонів США: Chardonnay з Вірджинії, Cabernet Sauvignon з Каліфорнії та ігристе з Нью-Мексико.
Як писали «ФАКТИ», раніше Дональд Трамп розповів, що він думає щодо можливості вступ України до НАТО.119
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