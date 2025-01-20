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Україна

Дуже небезпечно: росія посилює тиск на важливий для українських бійців населений пункт

12:50 20 січня 2025
ЗСУ

Британська розвідка на X повідомляє, що російські війська посилюють тиск на селище Велика Новосілка в центральній частині Донецької області. У дописі йдеться про те, що російські війська просунулися на північ у січні 2025 року та захопили села Нескучне та Времівка.

Велика Новосілка була на лінії фронту з початку російського вторгнення в Україну та вважається одним з оплотів української оборони на сході. Зусилля росії захопити населений пункт влітку 2022 року не мали успіху, та Україні вдалося відкинути російські війська на південь у 2023 році. Після захоплення інших міст на сході, зокрема Вугледара у жовтні 2024 року та Курахового на початку січня 2025 року, війська рф зараз просуваються далі в цьому напрямку.

Додамо, що 19 січня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що найактивніше окупанти намагаються просунутися вперед поблизу Великої Новосілки, використовуючи складні погодні умови. Для підтримки наступу армія рф застосовує бронетехніку.

Раніше генерал Микола Маломуж розповідав про тактику рф у Донецькій області.

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