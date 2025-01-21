Прокурори з інвалідністю та величезними пенсіями виявились здоровими: хто провалив перевірку

Ганебна практика отримання прокурорами та деякими іншими чиновниками пенсії у «квітучому» віці обурила суспільство. Але, як виявилося, в цьому винні народні депутати: закон «Про прокуратуру» дозволяє прокурорам виходити на пенсію, маючи всього 10 років стажу (і в цей стаж додадуть половину періоду навчання), але якщо є інвалідність, пише OBOZ.UA.

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В результаті, якщо в середньому по країні серед тих, хто працює, всього 4% осіб з інвалідністю, то, наприклад, у Хмельницькій прокуратурі таких — 28,9%. І справа не в створенні особливих інклюзивних умов. Без інвалідності прокурорам треба працювати 25 років до пенсії, а з інвалідністю — всього 10.

Саме така норма закону сприяла тому, що сотні прокурорів (зараз тільки серед тих прокурорів, які працюють, 525 осіб з інвалідністю) пішли в МСЕК, оформили собі групу інвалідності та почали отримувати пенсію. І якщо звичайний пенсіонер у кращому разі отримає пенсію в розмірі менше 30% свого доходу, то прокурор має право на щонайменше 60% від прокурорської зарплати (і ця цифра залежно від стажу може дійти до 90%).

Фактично йдеться не про пенсію в традиційному розумінні, а про другу пожиттєву зарплату, розмір якої сягає в деяких випадках 100 тис. грн та може виплачуватись починаючи, наприклад, з 30 років.

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На запит видання в Офісі генпрокурора повідомили: у середньому в прокуратурі працює 5,9% осіб з інвалідністю. Але є два «особливих регіони»: Хмельницька (там інвалідність оформили 28,9% прокурорів) та Черкаська (27,4%) області. Керівників прокуратур у цих областях (теж мали інвалідність) звільнили.

Найімовірніше, йдеться про схему, коли прокурори незаконно отримували висновок щодо інвалідності лише заради отримання ранньої пенсії. Після скандалів довкола корупції у МСЕК всіх прокурорів, що мають інвалідність, відправили на повторну медичну експертизу вже під керівництвом МОЗ. І вже є перші прокурори, які таку перевірку не пройшли.

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Після аналізу даних з реєстру судових рішень журналісти встановили щонайменше двох прокурорів, інвалідність яких виявилась фейковою. При тому обидва прокурори обіймали високі посади та встигли побудувати кар'єри в правоохоронних органах.

Ще в 2012-му Тарас Горобець подавав документи в магістратуру Одеської юридичної академії (в рейтингу студентів посів 136 місце з 216). У 2013-му Тарас став прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури. Через сім років він звернувся у МСЕК та оформив собі інвалідність. У 2023-му, маючи всього 10 років стажу, Тарас Горобець перейшов з пенсії за інвалідністю на прокурорську пенсію. На цей момент він вже обіймав посаду заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

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У матеріалах кримінальної справи 757/61245/24-к не зазначено ім'я підозрюваного, однак чітко вказані біографічні дані Тараса Горобця: через декларацію можна підтвердити і період призначення пенсії за інвалідністю (2020 рік), і період, коли розмір пенсії значно зріс через перехід на прокурорську виплату (2023 рік), а також призначення на керівну посаду (2021 рік).

Слідство встановило, що інвалідність прокурора встановили представники Черкаської обласної МСЕК № 2. При тому розслідування ДБР підтвердило, що «хвороби та ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок наявних захворювань не відповідають критеріям встановлення груп інвалідності, у тому числі ІІ групи (безтерміново)». Тобто інвалідність фейкова. Це також підтвердили і медики.

Центральна МСЕК МОЗ після перевірки ухвалила рішення про скасування інвалідності. На відміну від багатьох своїх колег, Тарас Горобець не судився заради підвищення своєї пенсії, тому за чотири роки отримав від Пенсійного фонду «всього» лише 477 тис. грн.

Зараз Горобець перебуває під нічним домашнім арештом (фактично дотримується комендантської години та не виходить з дому з 23.00 до 05.00). 26 грудня 2024-го йому повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст 190 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Ще один фігурант справ про фейкову інвалідність — Сергій Наконечний, керівник Хмельницької окружної прокуратури.

У кримінальній справі 757/61247/24-к (в опублікованих документах) його ім'я не зазначають, однак фактично детально описують біографію Наконечного. З фігурантом шахрайської схеми отримання пенсії в Наконечного збігаються і дата звернення до ПФУ (19.03.2020), і посади, які в різні роки обіймав прокурор, і навіть, ймовірно, незаконно отримана пенсія.

Печерський районний суд Києва також обрав для нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наконечний працює в прокуратурі ще з 2002-го. Маючи 18 років прокурорського стажу, він звернувся в ПФУ для призначення пенсії. У Пенсійному фонді йому відмовили, бо не вистачає стажу. Саме тоді, за версією ДБР, у нього і виникла ідея отримати висновок щодо інвалідності та скористатись цим для отримання ранньої пенсії.

Ті захворювання, які були у прокурора на момент звернення не дають йому право на встановлення інвалідності.

Незважаючи на це, лікарі Кам`янець-Подільської МСЕК встановили йому другу групу інвалідності (висновок № 303 від 01.06.2020). Кілька місяців тому медики Центральної МСЕК цю інвалідність скасували.

«На підставі здійснених розрахунків Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області з червня 2020 року по 30.11.2024 на його банківський рахунок здійснено виплати пенсії з інвалідності на загальну суму 1 074 235, 91 грн», — йдеться в матеріалах справи.

Як і колега з Черкаської області, керівник окружної прокуратури в Хмельницькій області отримав підозру 26 грудня 2024-го. Йому інкримінують ч. 5 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна.

Також видання зазначає, що Офіс генерального прокурора може ініціювати службову перевірку тільки щодо чинних співробітників. Тому ті прокурори, які завдяки своїй інвалідності вже давно мають пенсію і звільнились з органів, залишаються недоторканними. Пенсійний фонд витратив на виплату ранніх високих пенсій прокурорам сотні мільйонів гривень. При тому чинний закон надає ПФУ достатньо повноважень для того, щоб через суд повертати надмірно сплачені пенсії назад до бюджету.

Нагадаємо, що головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського Григорій Оксак розповів «ФАКТАМ», що тепер прокурори й судді отримуватимуть групи інвалідності окремо від інших.

Фото Pixabay

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