Прокурори й судді отримуватимуть групи інвалідності окремо від інших: що передбачає реформа МСЕК

З 1 січня в Україні взялися до роботи команди оцінювання повсякденного функціонування особи — так тепер називаються лікарські комісії, створені замість колишніх МСЕК. Реформа МСЕК спрямована перш за все на подолання бюрократичної тяганини, корупційних ризиків та інших правопорушень.

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Про те, яким чином ліквідація скомпрометованої структури зменшить корупційну складову, «ФАКТАМ» розповідав головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського Григорій Оксак. Сьогодні ми попросили його пояснити основні відмінності між старою та новою структурою.

— Команди оцінювання повсякденного функціонування особи формуються з профільних фахівців, відповідно до індивідуальних потреб пацієнта, — наголосив Григорій Оксак. — До складу команди входять лікарі-практики різних спеціальностей, які необхідні для розгляду конкретного випадку. Вона може складатися з десяти або й кількох десятків фахівців, залежно від рішення медзакладу.

Раніше МСЕК мали фіксований склад комісії (зазвичай 4−10 осіб) для кожного пацієнта, тобто були представлені далеко не всіма фахівцями, які, до того ж, займалися лише медико-соціальною експертизою та довгий час не працювали у лікарнях. При цьому змінити лікаря пацієнти не могли.

МСЕКи як окремі юридичні особи не мали матеріальної бази, необхідної для проведення додаткових обстежень. Оснащення ж *кластерних і *надкластерних лікарень, на базі яких створені команди оцінювання, дозволяють за необхідності робити це на місці. Тобто, пацієнт економитиме свій час.

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*Кластерні лікарні — багатопрофільні медзаклади в межах госпітального округу, які забезпечують потребу населення в лікуванні найпоширеніших захворювань. *Надкластерні лікарні — лікувальні установи, що мають ресурси й технології для надання медичної допомоги у найскладніших або рідкісних випадках захворювань. РЕКЛАМА

Лікуючі лікарі та лікарі ВЛК зможуть формувати направлення самостійно, без залучення лікарської контрольної комісії (ЛКК) й створюватимуть їх за показаннями у спеціальній електронній системі. Раніше людина сама мала зібрати 12 довідок та виписок у різних комбінаціях, на основі яких МСЕК видавала 88-ту форму (офіційна назва — № 088/о «Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)». — Авт.).

При розгляді документів зараз дозволяється присутність представника пацієнта, а також відеофіксація засідання, чого раніше не передбачалося. Ба більше, з наступного року відеозапис буде обов’язковим.

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Особам, які звертаються для встановлення групи інвалідності, зумовленої анатомічними дефектами чи іншими необоротними порушеннями функцій органів і систем організму, в тому числі з ампутацією кінцівок чи їхніх частин, відповідна група встановлюється безстроково, тобто без повторних оглядів. Раніше у МСЕК таким людям треба було звертатися кожні два роки.

Безстроково відповідна група інвалідності встановлюється й особам з інвалідністю, в яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку.

Тепер думки кожного з лікарів, які проводять оцінювання, фіксуються в електронному вигляді, рішення ухвалюється спільно, тоді як раніше його виносили голови МСЕК.

Експертні команди не працюватимуть з документами прокурорів, суддів та інших правоохоронців. Цю категорію пацієнтів оцінюватиме окрема структура.

Оновлені також правила оскарження рішення команди оцінювання. Якщо пацієнт (чи його уповноважений представник) з ним не згодний, він може оскаржити його в електронній чи паперовій формі лише через свого особистого лікаря. Самостійно подати скаргу тепер не можна. Документи направлятимуться експертним командам Центру оцінювання функціонального стану особи, що розташовується у місті Дніпрі, до складу яких входять лікарі з державних закладів охорони здоров'я всієї країни. У їхній компетенції — розгляд оскаржень та перевірка обґрунтованості рішень. Завдяки сконцентрованості проблем в одному місці можна буде проаналізувати системні скарги, отримати поглиблену інформацію про роботу команд оцінювання з різних регіонів.

Фінансування послуг комісій з оцінювання функціональності особи здійснюватиметься через програми НСЗУ. Кошти з загальної фіксованої суми розподілятимуться залежно від навантаження на кожного фахівця. Раніше діяльність МСЕК фінансувалась за рахунок субвенції з державного та місцевого бюджетів.

Нещодавно «ФАКТИ» також розповідали, кому після ліквідації МСЕК потрібно пройти повторний огляд.

На фото в заголовку Григорій Оксак (фото пресслужби Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського)

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