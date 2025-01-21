Балістика і 131 дрон: як спрацювали захисники неба вночі 21 січня

Вночі 21 січня російські загарбники випустили по Україні 131 безпілотний літальний апарат типу Shahed, дрони-імітатори, а також 4 балістичні ракети «Іскандер-М».

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Такі дані наводяться у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

«У ніч на 21 січня 2025 року (із 20.00 20 січня) противник атакував 131-м ударним БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., а також застосував 4 балістичні ракети „Іскандер-М“ із Воронезької області», — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Їх зусиллями було збито 72 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

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59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Не обійшлося без наслідків — у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

А ще нагадаємо про наслідки атаки вже українських БПЛА по об'єктах в рф цієї ночі.

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