Удар у спину від «союзника»: як Китай знищує вугільну галузь російської економіки

Не тільки міжнародні санкції б'ють по російській економіці, але також і допомога від «союзного» Китаю та власна дурість російських чиновників. Наслідком цього може стати закриття до 50% вугільних шахт росії.

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Так, за даними агентства Reuters, у 2024-му році Китай імпортував на 7% менше російського вугілля ніж у 2023-му. При цьому імпорт вугілля в КНР торік сягнув історичного максимуму в 547 млн тонн, з яких 93,86 млн тонн надійшли з рф. При цьому імпорт від інших основних постачальників вугілля в КНР зріс — Індонезії на 8%, Австралії на 59% і Монголії на 19%.

Таке падіння обсягів купівлі в росії пояснили зростанням видобутку в Китаї, для чого було запроваджено імпортні мита, експортними митами в самій рф і небажанням російських залізничних компаній перевозити недороге вугілля.

Наслідком усього цього стало падіння цін на російське вугілля, яке виявилося практично нікому непотрібним: до 87 доларів за тонну енергетичного і 121 долара коксівного вугілля. При цьому за даними профільних ЗМІ, світова ціна коксівного вугілля становить трохи більше 200 доларів за тонну.

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Як підкреслили в Reuters, у 2024 році світові ціни на вугілля також впали порівняно з попереднім роком, через що деяким російським вугільним шахтам стало складніше отримувати прибуток. І це при тому, що ще влітку минулого року 52% російських шахт були офіційно збитковими.

Зауважимо, що росія поступово втрачає свої позиції на світовому ринку вугілля. Так, у 2023-му році вона імпортувала 213 млн тонн, а за 11 місяців 2024-го вже 179 млн тонн, тобто приблизно половину російського вугілля купує саме Китай. Якщо тенденція з обмеженням імпорту російського палива в КНР продовжиться, то щонайменше 50% вугільної галузі рф може просто збанкрутувати.

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