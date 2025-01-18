Примирення не буде: принц Гаррі та Меган Маркл натякнули на напружені стосунки з королівською родиною

Герцог і герцогиня Сассекські в очікуванні наказу про евакуацію через лісові пожежі у Каліфорнії наразі дають притулок погорільцям у своєму затишному домі. Також вони були волонтерами на Всесвітній центральній кухні, допомагаючи роздавати їжу та речі першої потреби постраждалим, пише The Mirror.

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Коли влада Монтесіто попередила, що треба підготуватися до можливої ​​евакуації, подружжя розіслало співчутливу заяву, в якій говорилося: «Якщо друг, кохана людина або домашня тварина повинні евакуюватися, а ви можете запропонувати їм безпечний притулок у своєму домі, будь ласка, зробіть це. І обов’язково зв’яжіться з будь-якими інвалідами або літніми сусідами, щоб дізнатися, чи потрібна їм допомога в евакуації. Деякі сім’ї та люди залишилися ні з чим. Будь ласка, розгляньте можливість пожертвувати одяг, дитячі іграшки та інші речі першої потреби».

У їхній заяві також надано поради для тих, хто хоче зробити свій внесок у зусилля з надання допомоги. Вони й самі вже зробили чималий внесок у фонд допомоги постраждалим.

Тим часом королівські коментатори зацікавилися титулами Гаррі та Меган в оголошенні.

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Колонка Ефраїма Хардкасла в Daily Mail підкреслила використання титулів «принц Гаррі та Меган, герцог і герцогиня Сассекські», дивуючись, чому Меган не називають принцесою, попри те, що вона одружена з Гаррі.

У колонці також зазначається, що після народження принца Арчі у 2019 році Меган називали «HRH Герцогиня Сассекська», а її посада була вказана як «Принцеса Сполученого Королівства». Після народження принцеси Лілібет у 2021 році, Меган вибрала своє ім’я при народженні Рейчел Меган Маркл, за винятком прізвища Гаррі Маунтбеттен-Віндзор, і залишила поле професії порожнім.

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Її відмова від титулу «принцеса», який вона має право використовувати, може бути тонким сигналом про бажання відійти від королівського життя та натяком на те, що край королівській ворожнечі ще не близько.

Нагадаємо, що цього року Меган збирається стати зіркою власного лайфстайл-шоу на Netflix, хоча його запуск було відкладено через лісові пожежі.

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Фото: Getty Images

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