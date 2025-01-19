Побоювання підтверджуються: стало відомо про можливу депортацію принца Гаррі зі США

Схоже, побоювання принца Гаррі та Меган Маркл про можливу депортацію зі США після інавгурації обраного американського президента Дональда Трампа можуть стати цілком реальними.

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Про це газеті Daily Express сказав представник аналітичного центру Heritage Foundation Найл Гардінер.

На думку експерта, Трамп може опублікувати імміграційні документи принца Гаррі протягом кількох місяців після вступу на посаду.

У газеті повідомили, що у травні 2023 року центр подав заяву до суду з вимогою оприлюднити імміграційні документи принца Гаррі через сумніви щодо законності його перебування в країні після його визнання у вживанні наркотиків. Однак у вересні 2024 року заява була заблокована суддею.

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«На мою думку, є дуже великі шанси, що записи будуть опубліковані. І як президент Трамп заявляв у минулому, він вживе відповідних заходів, якщо Гаррі збрехав у своїй заяві», — сказав Гардінер виданню.

Він зазначив, що у Сполучених Штатах визнання у вживанні наркотиків може бути підставою для депортації.

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Крім того, раніше дехто з експертів висловлював думку про те, що Трампу більше подобається член британського парламенту, лідер партії «Реформувати Сполучене Королівство» Найджел Фараж, аніж прем'єр-міністр Кір Стармер, тому він може піти на висилку принца Гаррі з політичних мотивів.

Раніше ми повідомляли про страшні пожежі у Каліфорнії, які вже забрали десятки життів і залишили тисячі переселенців. Принц Гаррі та Меган Маркл зробили великий внесок через свій фонд Archewell Foundation, щоб допомогти постраждалим людям повернутися до нормального життя.

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Водночас подружжя переживає важкі часи. Принц Гаррі нещодавно вперше визнав, що його нинішнє життя з герцогинею не те, що він собі уявляв. Відомо, що більшу частину 2024 року вони провели, працюючи окремо.

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