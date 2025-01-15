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Шоу-бізнес

Всупереч всім: Лілія Ребрик розчулила мережу

10:22 16 січня 2025
Лілія Ребрик з дочкою Аделіною

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка здивувала світлинами, розчулила своїх підписників. На сторінці у соціальній мережі Лілія виклала відео святкування десятого місяця народження іі доньки Аделіни. Нагадаємо, вона стала третьою дитиною у родині Ребрик та хореографа Андрія Дикого. Вже традиційно Лілія разом зі старшими доньками святкує кожен місяць народження малечі.

«10 місяців, — підписала відео Ребрик. — Це неймовірно, як дітям вдається робити дорослих абсолютно щасливими!!! Всупереч всім обставинам. Кайфуємо бути твоїми батьками, наша мила Адель».

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На відео крихітка, одягнена у пишне плаття, розбирає мамину сумочку, сміється та їсть руками святковий торт. Підписники відреагували на допис та привітали родину, зауваживши, що Адель схожа на татка.

«Вітаю вас, пані Лілія та маленька красуня Аделіночка, — написали у коментарях. — Дуже приємно бути на вас підписаною та спостерігати таку красу, милоту, радість, ніжність, любов. Дякую вам за емоції. Нехай мрії збуваються».

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«Ще одна леді підростає!!! — прокоментували відео. — Радію разом з вами! Вітаю від щирого серця!»

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«Це вже таткова доня, — вирішили підписники. — Схожі дуже».

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