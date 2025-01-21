Ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну: Зеленський застеріг ЄС від ігнорування участі вояків Кіма у війні

Попри те, що солдати КНДР поки що тільки вчаться сучасним методам війни, битви з їх участю проходять в Європі у місцевості, яка географічно ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну. Тому Європі необхідно утвердитися як сильний глобальний гравець.

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Про це сказав у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави нагадав, що США є незамінним союзником Європи. Про союзництво зі США хвилюються всі країни, особливо під час війни.

«Але чи хвилюється хтось у Сполучених Штатах, що Європа одного разу колись їх покине — перестане бути їхнім союзником? Відповідь — ні. Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді суттєве», — наголосив Зеленський.

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Він звернув увагу, що США ще торік відкрито заявляли, що першим безпековим пріоритетом для них є Індо-Тихоокеанський регіон, другим — Близький Схід і Перська затока і тільки третім — Європа. Так було ще за адміністрації експрезидента Джо Байдена.

«Європа не може дозволити собі бути другою або третьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи і це буде світ, який не буде комфортним чи сприятливим для європейців. Європа має змагатися за провідне місце у пріоритетах, союзах і технологічному розвитку», — уточнив Зеленський.

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Як зазначив президент, зараз світ перебуває на переломному етапі. І зараз важливо, щоб Європа стала сильним глобальним гравцем, незамінним гравцем.

«Не забувайте, немає океану, що відокремлює європейські країни від росії. І європейські лідери повинні це пам'ятати — битви за участю північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну», — заявив Зеленський.

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Він додав, що попри те, що загальний економічний потенціал росії набагато менший, ніж у Європи, рф виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж усі європейські країни разом узяті.

Зазначимо, що поки що основним союзником України є США. Саме ця країна передала найбільшу кількість зброї українським захисникам від початку війни. Але зараз, коли президентом США став Дональд Трамп, обсяги підтримки можуть скоротитися. Водночас глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що якщо США не захочуть проявляти лідерство в допомозі Україні, це зроблять країни Євросоюзу.

Також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевняла, що ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає, що рф може напасти на країни НАТО. Й цю загрозу не можна ігнорувати. Міністр вважає, що Європа має бути готовою до того, що найближчими роками путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території Альянсу.

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