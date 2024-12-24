росія скоро нападе на країни НАТО: Пісторіус назвав ймовірну дату

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає, що рф нападе на територію НАТО. На його думку, якщо ігнорувати загрозу, то вона не поменшає, а збільшиться, сказав він ЗМІ.

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«Нині військовий напад росії на НАТО не очікується. Але путін послідовно перевів економіку своєї країни на військові рейки. За кілька місяців тепер рф виробляє більше озброєнь та боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік», — зазначив Пісторіус.

Міністр вважає, що до 2029−30 року путін може настільки посилити свою армію, що рф буде здатна завдати удару по НАТО.

«Маємо бути готовими до того, що найближчими роками путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території Альянсу. путін діє гібридно, і Німеччина перебуває під його особливо пильною увагою. Він розуміє, де і як заподіяти нам болючі уколи», — сказав він.

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Пісторіус вважає, що це можуть бути атаки на інфраструктуру та енергопостачання, активність у Північному та Балтійському морях, порушення правил у повітряному просторі.

«Такі дії є частиною стратегії путіна, спрямованої на дестабілізацію та розкол німецького суспільства. Ми маємо зробити все, щоб стратегія не спрацювала», — закликав очільник оборонного відомства Німеччини.

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