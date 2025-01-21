Справа Ігоря Зотька не лише юридичний казус, а й частина масштабної інформаційної кампанії, що має відвернути увагу громадськості від важливих проблем, із якими стикнулася Україна під час війни.

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Таку думку оприлюднив політтехнолог Юліан Калоєв на своїй сторінці у Facebook.



«Справу Ігоря Зотька неможливо розглядати лише в юридичній площині. Те, як вона розвивається, виглядає не лише як правовий казус, а як масштабна інформаційна кампанія з відвернення уваги громадськості від реальних проблем, із якими стикнулася Україна під час війни», — написав політтехнолог.

За його словами, поки країна воює, фронт потребує підтримки, а реформи державного управління — системного підходу, ресурси правоохоронців спрямовуються на сумнівні справи. У результаті бізнес, який платить податки та допомагає армії, стає жертвою переслідувань.

Політтехнолог називає справу Зотька прикладом переслідування бізнесу «під шумок війни».

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Звинувачення проти підприємця базуються на припущеннях, а фінансові операції, що стали приводом для слідства, давно пройшли державний моніторинг. Водночас компанію Зотька, яка займала значну частку ринку, фактично блокують, відкриваючи шлях для конкурентів.

Не менш тривожним аспектом є інформаційна кампанія, що супроводжує справу. Фахівець звертає увагу на хвилю однобічних публікацій у ЗМІ, які створюють негативний імідж підприємця.

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«Це виглядає так, ніби мета не в тому, щоб довести вину в суді, а в тому, щоб зруйнувати репутацію підприємця через публічний тиск», — написав Калоєв.

Політтехнолог називає це інструментом рейдерства, адже під інформаційним тиском бізнес позбавляється захисту.

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Також він ставить під сумнів дії ДБР, яке веде цю справу, попри те, що вона належить до підслідності СБУ. Рішення ухвалюються поспіхом, а сам процес виглядає поверхневим. Це викликає питання, чи не використовуються правоохоронці як інструмент тиску на бізнес.

Політтехнолог підкреслює, що подібні дії загрожують всій економіці України. Війна вимагає довіри між державою та бізнесом, але переслідування тих, хто прозоро працює і підтримує армію, підриває цю довіру. Такі випадки можуть відлякати інвесторів, які не захочуть вкладати кошти в країну, де бізнес стикається з замовними справами.

Фахівець закликає суспільство вимагати прозорості та справедливості у цій справі.

«Сьогодні під прицілом опинився Ігор Зотько, а завтра це може бути будь-який інший бізнес. Подібні дії загрожують не лише економіці, а й міжнародній репутації України», — резюмує політтехнолог.

Зазначимо, морські дрони Sea Baby розроблені Службою безпеки України під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Дрони цього типу брали активну участь у битві за Чорне море та завдали шкоди кільком російським кораблям.

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