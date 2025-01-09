Ігор Зотько зробив вагомий внесок в ініційований UNITED24 збір на морські дрони Sea Baby

Усього за півтора дня українці змогли зібрати 297,5 млн грн на купівлю 35 морських дронів Sea Baby, які допомагають мінусувати російський флот. До цієї ініціативи приєдналися тисячі людей та десятки компаній, серед яких вагомий внесок зробив й меценат Ігор Зотько. Зокрема, він перерахував 8,5 мільйона гривень.

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Морські дрони Sea Baby здатні нести до 850 кг вибухівки, розвивати швидкість до 90 км/год та долати відстань до 1000 км. Саме ці характеристики роблять їх одним із ключових інструментів для завдання ударів по російському флоту.

Серед найбільших донорів збору були такі компанії, як фармацевтичні гіганти «Дарниця» та «ІнтерХім» (по 8,5 млн грн), а також Uklon та інші. Ігор Зотько також зробив вагомий внесок у рамках цієї ініціативи, що дозволило наблизити її успішне завершення.

За словами організаторів, успіх збору доводить, що українці готові об'єднуватись задля підтримки армії та знищення ворога. Ініціатива щодо закупівлі морських дронів стала ще одним символом єдності, яка допомагає нашій країні боротися за свободу та незалежність.

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«Це щось фантастичне! Ми вже візуалізуємо вдале полювання на російські кораблі, після якого вони будуть „негативно спливати“ над рівнем моря», — прокоментував збір один із організаторів, співзасновник monobank Олег Гороховський.

Нагадаємо, кожен внесок у розмірі 8,5 мільйонів гривень дає можливість донору назвати один із дронів. Чи скористається цим правом Ігор Зотько — невідомо, проте його внесок уже став важливою частиною цієї масштабної ініціативи.

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Збір стартував 22 лютого 2024 року з ініціативи платформи UNITED24, monobank, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова. Мета полягала у фінансуванні закупівлі морських дронів для СБУ, які раніше вже довели свою ефективність. У 2022−2023 роках дрони Sea Baby вразили 9 російських суден, а також частково зруйнували Кримський міст — один із символів влади путіна в окупованому Криму.

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