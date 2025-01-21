Не хоче бути самотньою: стало відомо, з ким Дженніфер Лопес намагається розпочати стосунки
Здається, Дженніфер Лопес втомилася бути самотньою. Й лише через кілька місяців після офіційного розлучення з Беном Аффлеком готова до нового роману. До речі, у відеозвіті про минулий рік Лопес жодного разу не згадала Аффлека.
Про це з посиланням на інсайдерів пише RadarOnline.
55-річна Джен навіть вибрала «наступника» Бена — це 44-річний актор і продюсер Ченнінг Татум, який зовсім недавно розірвав заручини і розлучився із Зої Кравіц.
Інсайдер зауважив, що для всіх, хто близько знайомий з Дженніфер та Ченнінгом, у цьому мало дивовижного. Вони обоє амбітні, розумні, креативні, а ще, на думку Лопес, їх обох недооцінюють — і вона дуже його розуміє.
«Джен природним чином тягнеться до тих, хто досяг всього сам, це найкраща пара для неї. Вона переконана, що вони споріднені душі, адже мають так багато спільного», — розповіло джерело.
До того ж, пише видання, Джен і Ченнінг пов'язує дещо ще. Обоє чудові танцюристи, і обоє якось продемонстрували свої навички у фільмах про стриптизерів. Здається, їм точно знайдеться про що поговорити.
Нагадаємо, Бену Аффлеку днями довелося стикнутись з поліцією, яка завітала до будинку актора у Брентвуді. Річ у тім, що ФБР і місцева поліція розслідували потенційний зв’язок між пожежами в Лос-Анджелесі та безпілотником, що врізався у літак, що допомагав гасити вогонь.132
Читайте нас у Facebook