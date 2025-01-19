У будинок Бена Аффлека несподівано нагрянули ФБР, поліція та військові: що сталося

Днями будинок Бена Аффлека в Брентвуді несподівано відвідали військовослужбовці та правоохоронці. ФБР і місцева поліція розслідують потенційний зв’язок між пожежами в Лос-Анджелесі та безпілотником, що врізався в літак, який допомагав у гасінні вогню. Повідомляється, що влада шукала відеозаписи, щоб визначити джерело дрона. Попри значну присутність бійців нацгвардії та поліцейських, Аффлека, здавалося, вони не турбували, пише видання Marca.

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Пожежа в Палісейдс на заході Лос-Анджелеса, яка почалася 7 січня, продовжує спустошувати територію, забравши життя вже щонайменше 27 людей і знищивши понад 12 000 будівель, в тому числі маєтки знаменитостей. Вогняну стихію, яку локалізовано на 31 відсоток, спричинив сильний вітер, хоча нещодавно погодні умови поліпшилися.

Розслідування удару безпілотника є серйозною справою, оскільки запуск дронів у зонах пожежогасіння є федеральним злочином. Винуватцю загрожує до року в'язниці або штраф в розмірі 75 000 доларів.

Наразі будинок Аффлека та його ексдружини Дженніфер Гарнер не постраждав. Однак, коли вогонь наближався, очевидці бачили, як Аффлек поспішав до дому Гарнер, щоб убезпечити їхніх дітей. Колишнє подружжя бере активну участь у наданні допомоги постраждалим від пожежі.

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Крім того, Гарнер як посол міжнародної гуманітарної організації Save The Children надає допомогу дітям, які постраждали від стихійного лиха. Також вона працює з Project: Camp, щоб емоційно підтримати дітей та допомогти їм пережити травму.

«Всі просто намагаються дати дітям трохи радості», — поділилася вона.

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Тим часом масштабні пожежі в Лос-Анджелесі несподівано знову зблизили Дженіфер Лопес та Бена Аффлека.

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