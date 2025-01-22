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росія втратила свій єдиний військовий об'єкт у Середземному морі

16:06 22 січня 2025
Порт Тартус перейшов під керування сирійською адміністрацією. Фото з Вікіпедії

У Сирії, де в грудні 2024 року впав режим Башара Асада, підтримуваного кремлем, росіяни втратили всі права на об'єкти в порту Тартус.

Сирійське видання alwatanonline.com, посилаючись на представника митної служби, пише, що укладений на 49 років контракт із російською компанією було розірвано — він діяв лише п'ять років, з 2019 року.

Порт, зокрема, служив і для перекидання російських військових вантажів до Африки, де в низці країн знаходяться найманці з росії, які підтримують місцеву владу. Він був єдиним військово-морським об'єктом, яким користувалася росія в Середземному морі. Росіяни хотіли б його зберегти, проте було ухвалено інше рішення.

А наразі поволі триває евакуація російського контингенту та техніки з Тартуса. Так, кілька тижнів у Середземному морі знаходилися два судна, яким не дозволяли зайти в порт. Однак, як повідомляє канал «Кримський вітер», напередодні до гавані увійшло одне судно, а сьогодні відповідний дозвіл було надано й другому. Йдеться про судна Sparta та Sparta II.

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Також сирійська митна влада повідомила про зміну політики податків і зборів, а також про дозвіл на ввезення товарів, постачання яких раніше знаходилося під забороною. Зокрема, заборона стосувалася електроприладів. А деякі позиції, які раніше ввозилися, наразі перебувають під забороною. Принаймні до завершення реорганізації служб.

Нагадаємо, що нещодавно в Середземному морі зазнало аварії російське судно Ursa Major, яке використовували для перевезення військових вантажів, призначених для угрупування росії в Сирії.

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Фото з Вікіпедії

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