У Середземному морі затонуло судно рф Ursa Major зі стратегічним вантажем

Після аварії двох російських танкерів біля берегів окупованого Криму з'явилась ще одна новина, яка стосується російського флоту. У Середземному морі затонуло судно Ursa Major («Велика Ведмедиця»). Причиною став вибух у машинному відділенні.

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Корабель, що затонув, транспортував стратегічний вантаж, повідомляє видання «El Espanol».

Раніше росіяни використовували «Велику Ведмедицю» для перевезення військових вантажів до свого угруповування у Сирії.

За даними сервісів відстеження, судно зупинилося близько 20:25 за московським часом (19:25 за Київським часом). До нього одразу підійшло іспанське рятувальне судно SALVAMAR DRACO SAR, але після вибуху система AIS Ursa Major перестала працювати.

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Повідомляється, що близько опівночі судно затонуло. До місця аварії було спрямовано судно CLARA CAMPOAMOR для збору розлитих нафтопродуктів.

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Зазначається, що екіпаж Ursa Major евакуювали до порту Картахена.

Водночас Telegram-канал «Кримський вітер» нагадує, що раніше ГУР повідомляло про технічні несправності на Ursa Major, зокрема про поломку головної паливної трубки.

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Попри припущення, що судно прямувало до Сирії для евакуації російської техніки, з’ясувалося, що його курс був на Владивосток. Моніторингова група завила, що на борту знаходився стратегічний вантаж — два 45-тонних люки ядерного реактора для криголама проєкту 10510 «Лідер». Зазначається, що ці деталі, покриті синім брезентом, помітили на фото. Їхня втрата може значно затримати будівництво криголама.

Раніше повідомлялось, що не так давно морські дрони в Керченській бухті вразили баржу з військовою технікою та обладнанням для ремонту Кримського мосту.

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