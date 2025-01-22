Знаменитий ексфутболіст залишив збірну через загострення онкології (фото)

Знаменитий ексфутболіст «Штутгарта», «Сампдорії», а також збірних Югославії та Словенії 61-річний Сречко Катанець залишив пост головного тренера команди Узбекистану, яку він очолював з 2021 року, через загострення онкологічного захворювання, повідомляє футбольна асоціація країни. Раніше стало відомо, що німецький футбольний воротар невиліковно хворий.

ВІДЕО ДНЯ

Проблеми зі здоров'ям переслідують Катанця вже давно. Ще у липні 2023 року він був змушений пропустити матчі проти Туркменістану, Таджикистану та Ірану через проблеми зі здоров'ям. Десять місяців тому раптові проблеми змусили його повернутися до Словенії, а збірну очолив помічник Алеш Чех. І ось тепер нове загострення.

«Мені доведеться довго розповідати вам про своє здоров'я. Я вчасно не дослухався свого організму. Переніс багато операцій. Тому мені доводиться лікуватись. Людина думає про своє здоров'я лише після того, як захворіла. На даний момент моє здоров'я цілком гарне. Якщо я піду зі збірної втретє, я впевнений, що не повернуся…» — заявив Сречко Катанець після одного з матчів минулого літа.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що півзахисник Катанець виступав за «Олімпію», загребське «Динамо», «Партизан» (чемпіон Югославії), «Штутгарт» та «Сампдорію» (чемпіон Італії, володар Кубка та Суперкубка країни, переможець Кубка кубків). За збірну Югославії він зіграв 31 гру та забив п'ять голів, а у футболці команди Словенії провів п'ять матчів з одним результативним ударом.

Сречко Катанець (праворуч) проти легендарного данця Мікаеля Лаудрупа

РЕКЛАМА

На тренерській ниві до приходу у збірну Узбекистану бронзовий призер Олімпійських ігор працював у «Гориці», збірній Словенії (у 36 років був наймолодшим тренером Євро-2000), «Олімпіакосі», з яким виграв чемпіонат Греції, а також у національних командах Північної Македонії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Іраку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у дружини легенди футболу Рональда Кумана повторно діагностовано рак.

РЕКЛАМА

159

Читайте нас у Facebook