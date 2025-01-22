Простого рішення для України не існує: в Італії виступили із заявою

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив у Сенаті, що не існує простого або негайного вирішення війни в Україні, коли обговорювалося продовження до 31 грудня 2025 року військової допомоги для нашої держави, пише італійська Ansa. Нагадаємо, що італійський міністр закликав шукати політичне вирішення війни в Україні за допомогою дипломатії.

ВІДЕО ДНЯ

«Необхідно продовжувати надавати підтримку Україні з метою створення необхідних умов для припинення вогню. Простого або негайного рішення не з'явилося», — сказав міністр

Він додав, що «наразі спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які без розбору вражають військові та цивільні об'єкти в Україні».

«Ми думаємо про те, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб нарешті створити умови для припинення вогню і відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення довготривалого миру», — зазначив Крозетто.

РЕКЛАМА

Раніше Гвідо Крозетто стверджував, що має намір «винести уроки» для італійської армії з того, що відбувається в Україні. Але планується зробити це безпечно і після схвалення в парламенті країни.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта про нюанси перемовин і про те, що партнери не зацікавлені в тому, аби Україна перемогла росію.

РЕКЛАМА

139

Читайте нас у Facebook