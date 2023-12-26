Італійський міністр закликає шукати політичне вирішення війни в Україні за допомогою дипломатії

Голова Міністерства оборони Італії, яка підтримує Україну, Гвідо Крозетто заявив, що настав час розпочати пошуки політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням росії в Україну.

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«Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення».

Про це сказав Крозетто під час відвідин італійських військ, дислокованих у Мальборку у Польщі, його цитує агентство ANSA.

«Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом — а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і зміцнення кордону, який заблокував російську атаку — може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату шляхом мирних переговорів».

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На його думку, те, що існувало до війни, має бути відновлене, а те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб.

Раніше повідомлялося, що хоча путін нібито сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні, але має плани до кінця 2026 року захопити Запоріжжя, Дніпро, Харків та Одесу.

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