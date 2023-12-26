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Італійський міністр закликає шукати політичне вирішення війни в Україні за допомогою дипломатії

20:30 29 грудня 2023
Голова Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто

Голова Міністерства оборони Італії, яка підтримує Україну, Гвідо Крозетто заявив, що настав час розпочати пошуки політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням росії в Україну.

«Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення».

Про це сказав Крозетто під час відвідин італійських військ, дислокованих у Мальборку у Польщі, його цитує агентство ANSA.

«Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом — а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і зміцнення кордону, який заблокував російську атаку — може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату шляхом мирних переговорів».

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На його думку, те, що існувало до війни, має бути відновлене, а те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб.

Раніше повідомлялося, що хоча путін нібито сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні, але має плани до кінця 2026 року захопити Запоріжжя, Дніпро, Харків та Одесу.

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