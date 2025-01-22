Учасниця українського Нацвідбору на Євробачення представить на конкурсі іншу країну

Учасниця національного відбору на «Євробачення 2025» GRISANA подала заявку на участь у відборі від карликової держави Сан-Марино. Про це повідомляє Una voce per San Marino.

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«Ви просили — і я зробила», — написала співачка у сторіз в Instagram.

Зазначимо також, що букмекери почали давати перші прогнози щодо переможця конкурсу. Так, перше місце пророкують Бельгії. Букмекери оцінюють шанси країни на перемогу в 12%. А от на другому місці, за їхніми прогнозами, має опинитися Швеція (з ймовірністю в 10%). Україна, на думку ж букмекерів, цьогоріч опиниться на третьому місці (з ймовірністю 7%), повідомляє ТСН.

Тим часом стало відомо, що Молдова відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2025». Влада ухвалила це рішення «після детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем», інформує Teleradio Moldova.

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Як писали «ФАКТИ», раніше шоумен Слава Дьомін повідомив, що відома українська співачка Оля Полякова може взяти участь у «Євробаченні-2025» від іншої країни.

Фото: МУЗВАР

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