У Синєгубова «відхрестилися» від призначення Удянського почесним консулом: ЗМІ опублікували відповідь

Харківська обласна військова адміністрація не має відношення до призначення підприємця Миколи Удянського почесним консулом Румунії у Харкові. Про це йдеться у відповіді ХОВА на запит «КП».

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В Адміністрації наголошують, що відповідальність за призначення Удянського на посаду почесного консула несе виключно МЗС та МВС.

«Згідно з п. 4 Розділу II Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульських установах, очолюваних такими консулами (затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 17 грудня 2021 р. № 591) рішення про надання згоди на призначення почесного консула приймається Міністром закордонних справ України Міністерством внутрішніх справ України», — зазначено у відповіді запит КП щодо обставин призначення Удянського на посаду.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Миколу Удянського було внесено до бази Центру «Миротворець» через зв'язки з кримінальним середовищем, співпрацю з громадянами росії, шахрайство та можливе відмивання коштів. Виступаючи на одній із галузевих конференцій, він сам визнав, що, керуючи своєю криптобіржею Qmall, він обходив обмеження Національного банку України, порушуючи вимоги регулятора, зокрема у сфері p2p переказів. Також були оприлюднені скрін-копії російського паспорта та відповіді Федеральної міграційної служби росії, згідно з якими щонайменше до 2023 року він мав чинний паспорт громадянина російської федерації. Нещодавно економічний експерт Борис Кушнірук оприлюднив скрін-копії паспортів Удянського, які доводять, що з 2019 року він є громадянином Мексики, з 2023 — румунське громадянство.

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Нагадаємо, Миколу Удянського було призначено почесним консулом Румунії у Харкові 1 березня 2023 року. Як повідомлялося на сайті ХОВА, на церемонії призначення за дорученням голови адміністрації Олега Синєгубова був присутній його заступник Євген Іванов. Також у заході взяли участь Посол Румунії в Україні Олександр Віктор Мікула, Харківський міський голова Ігор Терехов та представники дипкорпусу. «КП» звернулася до посла Румунії в Україні Олександра Віктора Мікула та мера Харкова Ігоря Терехова з проханням надати коментар щодо обставин призначення Миколи Удянського почесним консулом Румунії у Харкові та його відповідності займаній посаді.

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