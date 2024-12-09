Служба безпеки України розпочне досудове розслідування зв’язків почесного консула Румунії у Харкові Миколи Удянського з членами клубу «Ахмат» Рамзана Кадирова та представниками організованих злочинних угруповань.

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Про це повідомляє ветеранська ГО «Вибачте, що живі» з посиланням на рішення Шевченківського районного суду Києва.

«Друзі, маємо дві гарні новини! Перша: фігурант наших попередніх дописів Микола Удянський внесений до бази Центру „Миротворець“. Друга — СБУ буде розслідувати діяльність цього достойника, його зв’язків з росією та криміналітетом», — зазначено у публікації.

Ветерани зазначають, що закликали Службу безпеки відкрити провадження за кількома статтями: 111 (Державна зрада), 111−1 (Колабораційна діяльність), 190 (Шахрайство), 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У своєму дописі ветеранська ГО опублікувала скріншоти рішення суду.

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«Зобов'язати уповноважену особу (слідчого) ГСУ СБ України надати для голови ГО „Вибачте, що живі“ Турчина Д. В або його представника документ, що підтверджує внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, викладених у заяві від 5.1.2024 року, яка була отримана відповідальною особою органу досудового розслідування 13 листопада 2024 року», — зазначається у судовій ухвалі.

У своєму дописі ветерани нагадують, що на момент призначення на дипломатичну посаду, 1 березня 2023 року, бізнесмен мав російський паспорт, справжність якого підтвердила ФМС росії. В організації припускають, що почесний консул Румунії у Харкові може досі мати російське громадянство.

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Автори наголошують на тривалих контактах Удянського з бійцями російського клубу «Ахмат», а також підприємцями з оточення Кадирова, а також — з представниками кримінальних кіл: лідером ОЗУ «Залютинські» Леонідом Митровим та ОЗУ «Горлівсько-єнакіївські». Ветерани нагадують, що ватажок цього ОЗУ Армен Саркісян («Армен Горлівський»), за даними ГУР МО, став головним куратором за російськими тюрмами та відповідальним за рекрутинг до ПВК «Вагнер» після загибелі Пригожина. Нещодавно СБУ оголосили йому підозру за вербовку російських ув’язнених для війни проти України та інші злочини.

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«Цих фактів більш ніж достатньо, щоб СБУ впритул зайнялася паном консулом. Ми вважаємо, що діяльність Миколи Удянського може куруватися співробітниками російських спецслужб і нести загрозу національній безпеці України. Готові надати слідству усю інформацію, яку має громадська організація. Очікуємо від слідства об’єктивного та всебічного розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб згідно з чинним законодавством України», — підсумовують в ГО «Вибачте, що живі».

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