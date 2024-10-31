Російський паспорт і зв’язки з кадирівцями: ветерани закликали СБУ взятись за Миколу Удянського

Ветеранська організація «Вибачте, що живі», подає до СБУ заяву про злочин у зв’язку із оприлюдненням інформації про можливу наявність російського громадянства у почесного консула Румунії у Харкові Миколи Удянського. Ветерани вимагають кримінального провадженням за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність».

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Про це йдеться у заяві ветеранської ГО на сторінці Facebook.

У дописі, зокрема, зазначається, що активісти вже звертали увагу громадськості на діяльність почесного консула, яка протирічить статусу його посади.

«Історія почесного консула Румунії в Харкові Миколи Удянського, про якого ми згадували у минулому дописі, отримала логічне продовження. Пов’язаний з харківським криміналітетом достойник доволі очікувано виявився власником російського паспорту. Що досить гармонійно продовжує тему його відносин з затриманим у Франції ватажком „Залютинських“ Мітровим, а також посіпаками росіян Манукяном та Саркісяном», — зазначають ветерани.

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За їхніми словами, чимало військових висловили своє обурення з приводу діяльності Миколи Удянського, яку вони вважають неприпустимою на третьому році російсько-української війни. Також ветеранів дивує відсутність офіційних заяв і та будь-якої реакції міністерств закордонних та внутрішніх справ, які згідно з положенням МЗС про почесне консульство узгоджували призначення Удянського.

«Вважаємо, що факт перебування нехай і на почесній, проте дипломатичній посаді громадянина рф — публічний ляпас українському суспільству. Ба більше, вірогідною спецоперацією спецслужб ворога з огляду на давні та сталі контакти Удянського з оточенням Кадирова», — йдеться у дописі.

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У зв’язку з цим ветеранська організація «Вибачте, що живі», подає заяву до СБУ про кримінальні правопорушення та загрозу національній безпеці.

«Закликаємо Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження по статтях державна зрада, колабораціонізм, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Найближчими дням заява буде подана. Обов’язково повідомимо, як тільки отримаємо відповідь СБУ», — резюмують ветерани.

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Нагадаємо, на початку тижня була військовий блогер Кирило Данильченко (Ронін) опублікував інформацію про те, що почесний консул Румунії у Харкові Микола Удянський може мати російське громадянство. Раніше ексголова Луганської ОДА Георгій Тука опублікував спільне фото Удянського із членами клубу «Ахмат» Рамзана Кадирова та затриманим у Франції ватажком харківського ОЗУ «Залютинські» Леонідом Мітровим.

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