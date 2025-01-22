«Шахтар» переміг призера чемпіонату Франції та зберіг шанси на плей-оф Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У середу, 22 січня, донецький «Шахтар», який програв раніше з розгромним рахунком «Баварії» (1:5), провів на «Фельтінс Арені» в німецькому Гельзенкірхені номінально домашній поєдинок 7-го туру Ліги чемпіонів проти бронзового призера чемпіонату Франції «Бреста» і здобув другу перемогу в турнірі.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 7-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Брест» (Франція) — 2:0

«Шахтар»: Різник, Азаров, Бондар, Матвієнко, Вінісіус (Конопля, 71), Криськів, Марлон (Степаненко, 71), Судаков (Бондаренко, 83), Кевін, Педріньо (Зубков, 83), Егіналдо (Траоре, 55) .

РЕКЛАМА

Голи: Кевін (18), Судаков (37, з пенальті).

На поєдинок до Німеччини команда Маріно Пушича прибула без своїх форвардів Сікана, який перейшов за 5 млн євро до турецького «Трабзонспора», і венесуельця Келсі, за якого американський «Портленд Тімберс» заплатив гірникам 6 млн доларів. У будь-якому разі, «Шахтареві», щоб ще сподіваються на вихід до плей-оф, треба було обов'язково перемагати. Навіть з урахуванням того, що 9-а команда поточного чемпіонату Франції «Брест» програла у Лізі чемпіонів лише один із шести поєдинків («Барселоні» — 0:3).

РЕКЛАМА

Стартова активність чемпіона України вилилася в гол уже на 18-й хвилині. Бразилець Кевін у центральному колі «обікрав» захисника «Бреста», пронісся з м'ячем пів поля і завдав точного удару — 1:0.

Задовольнятися мінімумом гірники не стали, і ближче до кінця першого тайму грузинський захисник Азаров заробив пенальті. Судаков впевнено виконав «паненку» — 2:0.

РЕКЛАМА

У другому таймі «Брест» таки «ожив», але, як виявилося, пізно. «Шахтар», який втратив через травму Егіналдо, досить впевнено довів справу до перемоги (а це, між іншим, 2,1 млн євро призових від УЄФА) і з 7 очками все ще претендує на вихід до плей-оф ЛЧ.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

Додамо, що «Шахтар» в останньому матчі Ліги чемпіонів зіграє 29 січня на полі дортмундської «Боруссії», яка після чотирьох поразок поспіль звільнила головного тренера Нурі Шахіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» відіграло два м'ячі в матчі Ліги Європи і вивезло нічию зі стадіону «Галатасарая».

Фото ФК «Шахтар»

146

Читайте нас у Facebook