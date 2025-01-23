Наслідуючи приклад сестри, підписав контракт: на Курщині загинув боєць з Рівненщини
Гощанська громада провела в останню дорогу до місця вічного спочинку захисника Дмитра Перевєрзєва. У листопаді йому виповнилось лише 22 роки, повідомляє міська рада.
«Дмитро зростав разом із сестрою Олександрою та братом Едуардом. З юних років захоплювався спортом, любив техніку та автомобілі, що зумовило його вибір професії автослюсаря».
За словами земляків, у червні 2021 року Дмитро розпочав свою військову кар’єру, проходячи строкову службу. Після її завершення, наслідуючи приклад сестри, підписав контракт і продовжив службу у Збройних Силах України. Воїн служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
«На жаль, 6 січня 2025 року Дмитро прийняв свій останній бій. Сталось це під час виконання бойового завдання в Курській області рф. Світлий, добрий, чесний та працьовитий. Вірний своєму слову, обіцянці Дмитро завжди виконував задумане».
З почестями воїна поховали на кладовищі села Тучин. Всім роздавали весільний коровай, бо власну родину боєць не встиг створити.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Харківщині підполковника Володимира Петровського.58
Читайте нас у Facebook