Обійдетесь без листонош-«маркетологів»: як перевести пенсію з «Укрпошти» на банківську картку

Попри війну, пенсійні виплати в Україні здійснюються стабільно — завдяки фінансовій допомозі від країн-партнерів.

І якщо у містах більшість отримує пенсії на банківські картки, то у селах ще багато людей похилого віку користуються послугами «Укрпошти». І тому прихід листоноші — це очікувана подія для пенсіонерів, яким іноді не завжди вистачає спілкування та коштів.

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З іншого боку, деякі листоноші активно використовують свою роботу, щоб «нав'язувати» людям похилого віку не зовсім потрібні товари — адже цього, певно, від них вимагає керівництво.

Саме тому багато хто з родичів пенсіонерів намагаються перевести процес отримання виплат з «Укрпошти» на банк. Як це зробити розповіли у Пенсійному фонді України.

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Заяву про зміну виплатних реквізитів можна подати на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг Фонду та подати заяву для переведення пенсії з пошти на банк.

До заяви додати сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду, банківські реквізити затвердженого зразка, які можна отримати у відділенні банку, клієнтом якого пенсіонер став.

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Скан-копії документів мають відповідати наступним вимогам:

- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

- формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

- скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

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Нагадаємо, з цього року заяву про призначення пенсії та необхідні документи також можна буде подати за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

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