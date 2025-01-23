Краще вілла на березі моря: Софія Ротару зняла з продажу квартиру у москві

Улюблена співачка багатьох людей на пострадянському просторі Софія Ротару остаточно відмовилась від ідеї продати у москві квартиру на вулиці Зоологічній, яку їй колись подарував колишній мер російської столиці Юрій Лужков.

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Про це повідомляє пропагандистське видання КП.

«Пропонуємо унікальну трикімнатну квартиру у самому серці москви. Історичний центр. Це надзвичайно простора, світла і водночас затишна квартира з дуже світлою енергетикою. Кімнати 30+19+16, кухня-їдальня — 16 метрів, величезна лоджія. Унікальність квартири ще й у тому, що вона належить дуже відомому артисту», — йшлося в оголошенні.

Співачка просила за квартиру 70 млн рублів, але потім знизила ціну до 65 млн. рублів.

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«Покупців не знайшлося. Дуже висока ціна. За такі гроші можна спокійно купити нову квартиру в центрі, — розповіла виданню приятелька співачки. — У результаті Соня вирішила зняти квартиру з продажу. Вони з сином винайняли жінку, яка доглядає за квартирою. Вона приходитиме двічі на місяць і робитиме прибирання».

Видання пише, що не так давно співачка купила на острові Сардинія віллу на березі моря за 4 млн євро.

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Також йдеться про те, що Софія Михайлівна продала нещодавно дві квартири у Ялті, і готує до продажу дачу у кримському селищі Микита та готель «Вілла Софія» в Ялті.

До того ж артистка, за даними журналістів, заробила чималий капітал на будівельному бізнесі. У 90 роки минулого сторіччя її партнери придбали у Києві багато нерухомості, яку зараз здають різним компаніям. Тому співачка поки що може відмовлятися від виступів з гонорарами менш як 150 тисяч євро.

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Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару показала рідкісне фото з чоловіком, який був її єдиним коханням на все життя.

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